Der Thüringer Zoopark in Erfurt kann in diesem Jahr auf mehrere Zuchterfolge zurückblicken. So sind Affen, ein Nashörchen und ein Elefantenmädchen dazugekommen. Ende August gab es außerdem gleich dreifachen Löwennachwuchs. Mittlerweile stehen auch die Namen der drei Jungtiere fest: Die zwei Löwenmädchen heißen Saba ("Der Morgen") und Zuri ("Die Schöne"). Das junge Löwenmännchen bekam den Namen Jasiri ("Der Furchtlose").

Constanze Schmidt aus Milda hatte den Löwennamen Jasiri vorgeschlagen. Als Dankeschön gab es eine Familien-Jahreskarte für den Zoopark in Erfurt. Bei der Ehrung der Gewinnerinnen waren auch Erfurts Oberbürgermeister Andreas Bausewein (links) und MDR THÜRINGEN-Morgenmoderator Johannes-Michael Noack dabei. Bildrechte: MDR/David Dienemann

Am Donnerstag war es dann so weit: Die Namensgeberinnen konnten sich "ihre" Babylöwen aus der Nähe anschauen und bekamen obendrein Preise. Constanze Schmidt aus Milda hatte Jasiri erfolgreich ins Spiel gebracht. Von Cornelia Ernst aus Erfurt kam die Idee, eine kleine Löwin Zuri zu nennen. Franziska Mendler aus Ilmtal-Weinstraße hatte Saba vorgeschlagen. Als Dankeschön waren die Gewinnerinnen der Namensaktion am Donnerstag in den Zoopark eingeladen, zwei von dreien konnten kommen. Alle Namensgeber haben jeweils Familien-Jahreskarten für den Thüringer Zoopark Erfurt gewonnen.