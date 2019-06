Das Thüringer Landeskriminalamt (LKA) hat ein mutmaßliches Mafia-Mitglied in Erfurt festgenommen. Der Mann aus dem italienischen Kalabrien steht im Verdacht, für die Mafia-Organisation `Ndrangheta unter anderem Marihuana angebaut und im großen Stil geschmuggelt zu haben. Nach Recherchen von MDR THÜRINGEN hatte die Staatsanwaltschaft der italienischen Reggio Calabria gegen den Mann einen europaweiten Haftbefehl erwirkt. Nach Angaben des LKA war der Mann der Behörde bisher nicht einschlägig bekannt.

Bei der Verhaftung am vergangenen Freitag wurden die LKA-Ermittler gegen die Organisierte Kriminalität von einem Spezialeinsatzkommando (SEK) unterstützt. Der 27-Jährige Michele C. ließ sich nach MDR-Recherchen ohne Widerstand aus seiner Wohnung über einem italienischen Restaurant abführen. Er wartet nun in Thüringen auf seine Auslieferung nach Italien. Dort droht ihm eine Haftstrafe.