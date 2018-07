Erfurt Prozess um Mafiaüberfall auf Gaststätte startet erneut

Vor dem Landgericht Erfurt startet am Mittwoch um 9 Uhr der Prozess um einen mutmaßlichen Mafiaüberfall auf ein Erfurter Innenstadt-Restaurant zum zweiten Mal. Bereits Anfang Juli hatte das Verfahren begonnen. Es musste aber aufgrund eines formalen Fehlers bei der Schöffenbesetzung gestoppt werden. Die Anwälte des Hauptangeklagten hatten diesen Fehler beanstandet und das Gericht gab ihnen Recht. Aus diesem Grund musste das Verfahren erneut angesetzt werden.

Das Verfahren am 3. Juli war abgeblasen worden. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Die für organisierte Kriminalität zuständige Staatsanwaltschaft Gera hatte bereits im ersten Verfahren die Anklage verlesen. Das muss sie mit dem Neubeginn des Prozesses am Mittwoch noch einmal tun. Die Staatsanwaltschaft wirft den sieben Angeklagten unter anderem die Bildung einer bewaffneten Gruppe vor, zudem auch gefährliche Körperverletzung und Landfriedensbruch. Die sieben deutschen Männer sollen am 11. Oktober 2017 das Restaurant in der Erfurter Michaelisstraße überfallen haben.