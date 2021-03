Vor 20 Jahren Fünf verdeckte Ermittler gegen Mafia in Thüringen aktiv

Der Einsatz von verdeckten Ermittlern in einem großen Mafia-Verfahren in Thüringen war umfangreicher als bisher bekannt. Nach MDR THÜRINGEN-Informationen waren fünf verdeckte Ermittler vom Bundeskriminalamt in dem Verfahren FIDO aktiv. Das wurde am Freitag in der Sitzung des Justizausschusses im Landtag bekannt. Das Verfahren richtete sich in den Jahren 2000 bis 2006 gegen mutmaßliche Mitglieder einer Zelle der kalabrischen Mafia 'Ndrangheta in Thüringen.