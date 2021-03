20 Jahre später Innenministerium bestätigt Undercover-Einsatz gegen italienische Mafia in Thüringen

Hauptinhalt

Das Thüringer Innenministerium hat den Einsatz eines verdeckten Ermittlers in einem großen Mafia-Verfahren in Thüringen vor 20 Jahren bestätigt. Im Innenausschuss des Thüringer Landtags hatte die Landesregierung am Donnerstagabend einen Bericht über das Verfahren FIDO abgegeben. Hintergrund waren Berichte von MDR THÜRINGEN und der "Frankfurter Allgemeine Zeitung" über diesen heiklen Einsatz und sein Scheitern. Klar wurde in der Ausschusssitzung, dass offenbar noch einiges an Akten da ist, die jedoch bisher wohl noch nicht ausgewertet wurden.