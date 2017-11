Am Siemens-Werk in Erfurt haben sich Freitagmorgen etwa 150 Mitarbeiter zu einer Mahnwache versammelt. Mit der Aktion wollten die Beschäftigten auf ihre Sorgen um den Erhalt des Werks aufmerksam machen. Die Siemens-Geschäftsführung will im Zuge eines Konzernumbaus in Deutschland knapp 3.300 Stellen abbauen, der Standort Erfurt soll möglicherweise verkauft werden.

Der Betriebsrat des Erfurter Siemens-Generatorenwerkes reagierte mit Unverständnis auf die Abbau-Pläne. Die Auftragsbücher für das Erfurter Werk seien bis Ende 2018 zu 80 Prozent gefüllt. Wie Mario in der Au, Betriebsrat des Erfurter Generatorenwerkes, MDR THÜRINGEN sagte, sei die Belegschaft sehr enttäuscht und geschockt über die Pläne der Konzernführung. Der Standort Erfurt sei wettbewerbsfähig und technologisch sehr gut aufgestellt. Von Erfurt aus werde sogar Know-How an andere Siemenswerke in Deutschland weitergegeben.

Erfurts Oberbürgermeister Andreas Bausewein (SPD) war ebenfalls zu den Frühschichtmitarbeitern gekommen. Er kündigte an, dass die Stadt um den Standort kämpfen werde. Der Stadtrat von Erfurt hatte Donnerstagabend eine Resolution beschlossen. Darin wird die Siemensführung aufgefordert, das Werk in Erfurt zu erhalten und die Pläne für einen drastischen Arbeitsplatzabbau zurückzunehmen. Freitagvormittag soll in dem Werk eine Belegschaftsversammlung stattfinden. Dort sollen die Mitarbeiter laut IG Metall Informationen über die Zukunft des Werkes erhalten.



In Erfurt seien nicht nur die etwa 700 direkten Arbeitsplätze, sondern auch hunderte Jobs bei Zulieferern und im Handel gefährdet. Der hiesige Arbeitsmarkt sei nicht in der Lage, so viele neue Arbeitsplätze zu bieten, hieß es in der Resolution. Dass Erfurt seit Jahren wieder wachse, liege auch an den hochwertigen Arbeitsplätzen bei Siemens, die junge Leute in die Stadt zögen.