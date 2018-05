Mann stirbt bei Wohnungsbrand in Erfurt

In Erfurt ist ein Mann bei einem Wohnungsbrand ums Leben gekommen. Nach Angaben der Polizei starb er vermutlich an einer Kohlenmonoxidvergiftung. Nachbarn hatten am Sonntagnachmittag Brandgeruch bemerkt und den Notruf gewählt. Feuerwehrleute brachen die Tür auf und fanden den 39-Jährigen leblos vor. Bei dem Feuer handelte es sich um einen Schwelbrand. Einzelheiten dazu sind noch nicht bekannt. Die Ermittlungen sollen am Montag fortgesetzt werden.

Fahrzeug der Feuerwehr Erfurt im Einsatz bei dem Wohnungsbrand. Bildrechte: MDR/Marcus Scheidel