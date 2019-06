MDR THÜRIGEN lädt zur Preview "Der Erfurter Domplatz - Die große Kulisse"

Der Erfurter Domplatz ist die gute Stube der Erfurter, ein Marktplatz der Händler mit einem Hauch italienischem Flair. Der Platz vor Dom und Severikirche ist aber auch einer der attraktivsten Veranstaltungsorte in Deutschland. Jedes Jahr zur Adventszeit kommen fast zwei Millionen Besucher zum Erfurter Weihnachtsmarkt. Im Sommer gehört der Platz den Kulturfans, die zu den bekannten Domstufen-Festspiele pilgern.

Erleben Sie die exklusive Voraufführung von "Der Erfurter Domplatz" am 19. August vor der Kulisse der Erfurter Domstufenfestspiele.

Sie möchten gern dabei sein? Der Eintritt ist frei. Bitte melden Sie sich einfach hier kostenfrei an, gern auch mit einer Begleitperson. Sie bekommen Ihre Eintrittskarte(n) am 19. August zwischen 17 und 19 Uhr am MDR Infostand auf dem Domplatz ausgehändigt. Es besteht freie Platzwahl.