MDR THÜRINGEN lädt zur Preview "Point Alpha - Der heißeste Punkt des Kalten Krieges"

Welche Geschichte verbirgt sich hinter Point Alpha? Was erzählt uns dieser Ort heute, vor allem jungen Menschen in Ost und West? Dieser eigentlich kleine Beobachtungspunkt der US-Armee während des Kalten Krieges, gelegen im sogenannten "Fulda Gap", der in einem 3. Weltkrieg Schauplatz der ersten vernichtenden Schlacht zwischen Nato und Warschauer Pakt geworden wäre. Davon erzählt am 10. September 2019 ein Film der Reihe "Der Osten - entdecke, wo du lebst."