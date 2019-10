Ehrenamtliche Bürgermeister in Thüringen sollen künftig mehr Geld erhalten. Wie das Innenministerium auf Anfrage von MDR THÜRINGEN mitteilte, soll die Aufwandsentschädigung um zehn Prozent angehoben werden. Außerdem sei eine Dynamisierung in Höhe der Lebenshaltungskosten vorgesehen. Eine entsprechende Verordnung befinde sich derzeit in der Ressortabstimmung.