Besucher der MAG Convention 2018 auf der Messe. Bildrechte: Karina Heßland

Der "junge" Verein "Games & XR Mitteldeutschland e.V." hat eigenen Angaben zufolge schon 160 Mitglieder - neben der Erfurter Messe auch die Geraer "ad hoc gaming GmbH". Wie das Ostthüringer Unternehmen MDR-THÜRINGEN mitteilte, will die Szene so unter anderem geschlossen gegenüber der Politik auftreten. Zusammen macht man sich stark für einen Digitalausbau, außerdem soll E-sports - also sportliche Wettkämpfe am Computer - als Sport eingestuft werden.