Nach einer Messer-Attacke in Erfurt ist der mutmaßliche Täter gefasst worden: Der Polizist steht im dringenden Verdacht, seine frühere Partnerin mit Messerschnitten schwer verletzt zu haben. Spezialkräfte stellten den Mann daher in der vergangenen Nacht in Braunschweig, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.