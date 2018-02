An einer Erfurter Straßenbahn-Endstelle ist ein Mann zusammengeschlagen und mit einem Messer attackiert worden. Wie die Polizei am Sonnabend mitteilte, ereignete sich der Übergriff kurz vor Mitternacht. Fünf Jugendliche und junge Männer im Alter zwischen 16 und 19 Jahren seien mit dem Mann in Streit geraten und hätten auf ihn eingeschlagen. Ein 19-Jähriger werde verdächtigt, dem Opfer mit dem Tod gedroht und mit einem Messer nach dessen Kopf gestochen zu haben. Der Mann habe den Messerangriff abwehren können. Anschließend flüchtete die Gruppe, wurde kurze Zeit später aber von der Polizei gestellt. Der 19-jährige Beschuldigte wurde festgenommen. Ihm wird versuchter Totschlag vorgeworfen. Ein Haftrichter sollte noch am Sonnabend entscheiden, ob der Beschuldigte in Untersuchungshaft genommen wird. Alle Beschuldigten sind nach Angaben der Polizei Deutsche.

Polizeibeamte und Markierungen der Spurensicherung nach dem Übergriff auf einen Mann an der Straßenbahn-Endhaltestelle "Zoopark" in Erfurt. Bildrechte: MDR/Vesselin Georgiev