Die Stadt Erfurt bekommt eine Kappungsgrenze für Mieten. Wie das Thüringer Infrastrukturministerium am Donnerstag mitteilte, dürfen die Mieten in der Landeshauptstadt innerhalb von drei Jahren nicht mehr als 15 Prozent steigen. Die Verordnung gilt ab dem 1. Oktober.

Diskussionen darum, welche Instrumente zur Beschränkung von Mieterhöhungen genutzt werden können, hatten in den vergangenen Tagen auch bundesweit wieder Fahrt aufgenommen. Anlass waren Pläne des rot-rot-grünen Berliner Senats, mit einem sogenannten Mietendeckel die Mieten in der Bundeshauptstadt für fünf Jahre einzufrieren und möglicherweise auch teilweise zu senken. Wie Ministerin Keller sagte, sei in Thüringen mehr sozialer Wohnungsbau nötig. Das Land strebe dazu eine landeseigene Wohnungsbaugesellschaft an.