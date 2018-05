Rot-Weiß Erfurt: Insolvenzverwalter einigt sich mit Stadt auf Stadionmiete

Der Vertrag über die Mietkosten für das Erfurter Steigerwaldstadion ist unterschriftsreif. In dem Entwurf ist alles geregelt - bis zum kleinsten Detail. Festgeschrieben ist nicht nur die Grundmiete für 17 Heimspiele von Rot-Weiß Erfurt in Höhe von 53.000 Euro, sondern etwa auch eine Kopfpauschale ab dem 3001. Zuschauer je Spiel. Oder der Anteil der Stadt Erfurt an den Wurst- und Bierverkäufen im Stadion. Auch die Vermietung der VIP-Logen kostet Rot-Weiß rund 30.000 Euro extra pro Saison. Sowohl die Stadträte, denen die Eckdaten des Vertrages mit dem RWE-Insolvenzverwalter am Dienstag vorgestellt wurden, wie auch Mitarbeiter der Stadtverwaltung bestätigten diese Zahlen.

Dem Vertragsentwurf vorausgegangen waren am Montag noch einmal intensive Verhandlungen zwischen Mieter und Vermieter - nachdem die Stadt einen ersten Entwurf in der vergangenen Woche abgelehnt hatte. Die Einigung über 4.000 Euro pro Spiel sei nicht ortsüblich gewesen, so der Einwand der Stadt. Und dabei soll diese Miethöhe noch weit über den Erwartungen des Vereins gelegen haben, der gehofft hatte für die zuletzt vereinbarten 2.500 Euro je Partie auch in der vierten Liga auf dem Steigerwald-Rasen antreten zu dürfen.