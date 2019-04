Standort stärken 28 Millionen für Messe Erfurt

Logo am Gebäude der Messe Erfurt.

Logo am Gebäude der Messe Erfurt. Bildrechte: MDR/André Plaul

Die Messe Erfurt soll vom Land Thüringen 28 Millionen Euro erhalten. Der Aufsichtsrat der landeseigenen Gesellschaft beschloss bereits Anfang April einen Finanzplan, wonach schon in diesem Jahr sechs Millionen Euro fließen werden, unter anderem, um Verkehrs- und Parkplatzsituation zu verbessern.

Foyer und Tribüne in Messehalle 1 sollen als erstes modernisiert werden: Neue Stühle, bessere Beleuchtung, ordentliche Warmwasserversorgung – das alles soll noch in diesem Jahr passieren. Für Besucher werden viele der technischen Neuerungen nicht unbedingt sichtbar sein, sagte Kay-Uwe Dorn von der Messegesellschaft. Trotzdem seien Investionen in Technik und Bausubstanz überfällig, um mit anderen Messe-Standorten mitzuhalten.