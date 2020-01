Linke, SPD und Grüne in Thüringen wollen in der kommenden Woche ihr Regierungsprogramm vorlegen. "Wir haben in nahezu allen Bereichen ein Einigung erzielt", hieß es am Freitag aus Verhandlungskreisen von Rot-Rot-Grün in Erfurt. Abgeschlossen werden solle die Arbeit an dem Programm, das auf 43 Seiten Vorhaben und Vereinbarungen der drei Parteien festschreibt, voraussichtlich am 15. Januar. Danach gehe es kommende Woche um den Zuschnitt und die Verteilung der Ministerien, kündigte die Landesparteichefin der Linken, Susanne Hennig-Wellsow, an.