Die Schweine waren am 23. Juni vom städtischen Veterinäramt einem Halter in Erfurt wegen nicht artgerechter Haltung weggenommen worden. Sie kamen vorübergehend in einem Gehöft in Stadtilm unter. Nach einem Aufruf auf MDR THÜRINGEN vor zwei Wochen hatten sich viele Interessenten gemeldet.

Können einzeln abgegeben, sollten aber nicht einzeln gehalten werden: Die Erfurter Mini-Schweine. Bildrechte: MDR/Stadt Erfurt