Das frühere Minol-Gelände in Erfurt wird gereinigt und neu bebaut. Wie Investor Helmut Peter MDR THÜRINGEN sagte, will er auf dem Grundstück ein Dienstleistungszentrum für Kraftfahrzeuge errichten. Das Land unterstützt die Sanierung des Areals nach Peters Angaben mit vier Millionen Euro. Der Unternehmer rechnet mit einer Gesamtinvestition von rund zehn Millionen Euro. Das einstige Minol-Gelände ist 16.000 Quadratmeter groß und liegt im Nordosten der Stadt.

Die Reinigung wird laut dem Investor eine Herausforderung: Zunächst müssen 30 Tanks mit jeweils 30.000 Litern Mineralöl aus dem verseuchten Erdreich ausgebaut und entsorgt werden. Sie sind vom früheren Auslieferungslager des DDR-Mineralöl-Kombinats übrig geblieben. Seit vier Wochen laufen dafür die Vorarbeiten, wie Peter sagte. Einige Tanks stammen aus dem Jahr 1926, ein Großteil aus den 1960-er Jahren. Auch das Grundwasser muss entgiftet werden. Was aus einer Abfüllstation für Propangas wird, ist noch nicht geklärt.

Die Automobile Peter GmbH will auf dem Gelände 120 Mitarbeiter beschäftigen. Helmut Peter zufolge handelt es sich um das am stärksten belastete Grundstück, das es im Freistaat noch gibt. Zentrale Frage müsse sein, warum diese Umweltkatastrophe erst jetzt beseitigt werde, so Peter. Dieser müssten sich die Umweltämter und Behörden nun stellen.