Landgericht Erfurt Missbrauchsprozess muss neu starten

Ein Missbrauchsprozess am Erfurter Landgericht konnte am Mittwoch nicht wie geplant beginnen. Der Angeklagte hatte ein ärztliches Attest geschickt. Demnach musste er am Prozesstag seinen kranken Sohn betreuen. Dem 52-Jährigen aus dem Landkreis Gotha wird schwerer sexueller Missbrauch in mehr als 30 Fällen vorgeworfen. Er soll seine Stieftochter zwischen 2007 und 2012 immer wieder missbraucht haben. Den Ermittlungen zufolge war das Mädchen zu Beginn der Taten fünf Jahre alt. Das Opfer hatte sich erst spät offenbart.