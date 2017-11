Erfurt Onlinehändler finden kaum noch Arbeitskräfte

Für den Modehändler Zalando mit etwa 3.000 Mitarbeitern in Erfurt sei der Wettbewerb um Arbeitskräfte ebenfalls zunehmend ein Thema, bestätigt Sprecherin Julia Zweigle MDR THÜRINGEN. So erleichtere Zalando mit Carsharing von Kleinbussen und mit Busverbindungen unter anderem nach Apolda und Sondershausen, den Weg zur Arbeit. Auch das Jobticket gibt es vergünstigt. Die Mitarbeiter werden mit Urlaubs- und Weihnachtsgeld, Sportangeboten und einem 40-Prozent-Rabatt auf das Zalando-Sortiment gelockt.



Um sich Bewerber zu sichern, öffnet Zalando unter anderem seine Tore bei sogenannten "Hiring Days" und nimmt am "Tag der Logistik" oder auch der "Langen Nacht der Wissenschaft" teil. Ein Indiz dafür, wie wertvoll Mitarbeiter in der Region sind ist auch die Entfristungsquote. In Erfurt, am größten Zalando-Standort, haben nach Unternehmensangaben mehr als 70 Prozent unbefristete Verträge. Das ist die höchste Quote verglichen mit den Zalando-Standorten in Brandenburg (>60%) und Nordrhein-Westfalen (>40%).