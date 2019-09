45 Seiten umfasst der Forderungskatalog des Städte- und Gemeindebundes. Zehn große Themen, darunter Infrastruktur, Sicherheit, Nahverkehr, Gebietsreform - die Wunschliste der Kommunen ist lang vor der Wahl. Auf der Mitgliederversammlung am Mittwoch in Erfurt werden deshalb nicht nur Ministerpräsident Bodo Ramelow, sondern auch die Vorsitzenden der Landtagsfraktionen von CDU, Linke, SPD, Grüne und AfD zu den etwa 300 Bürgermeistern sprechen.

Der Geschäftsführer des Thüringer Städte- und Gemeindebundes Ralf Rusch. Bildrechte: dpa

Auch Thema auf der Mitgliederversammlung: Bereits im Mai hat der Thüringer Gemeinde- und Städtebund eine deutliche Erhöhung seiner Mitgliedsbeiträge beschlossen. In einem Schreiben an die Kommunen, das MDR THÜRINGEN vorliegt, kündigt der Verband Beitragserhöhungen um mehr als die Hälfte des jetzigen Standes an. Für eine ehrenamtlich geführte Gemeinde mit 2.000 Einwohnern wäre das eine Steigerung von derzeit 890 Euro Jahresbeitrag auf dann 1.450 Euro. Eine Stadt mit 100.000 Einwohnern müsste künftig rund 20.000 Euro mehr Beitrag bezahlen. Die Beitragserhöhung sei von Präsidium und Landesausschuss einstimmig beschlossen worden, heißt es in dem Brief.