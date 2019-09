KiKA-Figuren Moppi und Schnatterinchen begeistern jetzt Erfurt

Moppi und Schnatterinchen stellten sich auch den kritischen Fragen von MDR-Reporterin Antje Kirsten. Bildrechte: MDR/Antje Kirsten

Schnatterinchen und Moppi sind Nummer 13 und Nummer 14 in der KiKA-Figuren-Runde in Erfurt. Den Anfang hatte 2007 Bernd das Brot gemacht. Die Stadt wirbt mit den Kultfiguren des öffentlich-rechtlichen Kinderfernsehens für sich als Kindermedienstadt. Weitere Figuren sind bereits in Auftrag gegeben. So sollen in den nächsten Monaten Herr Fuchs und Frau Elster folgen. Sie finden auf dem Theatervorplatz eine neue Heimat finden. Der kleine Maulwurf wird auf dem Fischmarkt/Ecke Rathausgasse aufgestellt.