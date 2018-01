Luftaufnahme des Standorts der geplanten Moschee in Erfurt-Marbach, auf der das betreffende Grundstück rot markiert ist. Bildrechte: MDR/Wolfgang Hentschel

Über die Details der Genehmigung wie auch über mögliche Auflagen will die Gemeinde am Freitagabend informieren. Der ursprüngliche Bauantrag sah nach Angaben der Gemeinde ein acht Meter hohes Zierminarett und eine Kuppel mit einem Radius von drei Metern vor. Gegen den Bau in einem Gewerbegebiet im Norden Erfurts hatte es seit Bekanntwerden der Baupläne im Mai 2016 Auseinandersetzungen gegeben. So wurden auf dem vorgesehenen Grundstück Teile von Tierkadavern abgelegt. In unmittelbarer Nähe errichtete eine Gruppe mit dem Namen "Bürger für Erfurt" gemeinsam mit dem Verein "Ein Prozent" mehrere überdimensionale Holzkreuze. Zu den Gründungsmitgliedern und Unterstützern von "Ein Prozent" gehören Vertreter der sogenannten Neuen Rechten, Rechtsextremisten und der AfD. "Bürger für Erfurt" wurde von der AfD-Fraktion im Thüringer Landtag unterstützt.



Der Ortsteil Marbach gilt in der Frage des Moscheebaus als gespalten. Der Bundesvorsitzende der Glaubensgemeinschaft, Abdullah Uwe Wagishauser, hatte in der Vergangenheit geltend gemacht, dass die Gemeinde viel Unterstützung erfährt. Das seien oft Menschen, die für Religionsfreiheit und eine offene Gesellschaft einträten. In Erfurt hatten sich die beiden großen Kirchen wie die Jüdische Landesgemeinde für den Bau der Moschee ausgesprochen.