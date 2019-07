Die Stadtverwaltung Erfurt kämpft mit immer größeren Müllbergen in öffentlichen Parks und Grünanlagen. Die Menge an eingesammelten Hausmüll in der Altstadt ist nach Angaben der Stadt innerhalb eines Jahres um über zehn Prozent auf jetzt 174 Tonnen gestiegen. An einem Werktag fielen etwa 40 Säcke mit einer Fassungsvermögen von 120 Liter Müll in den Grünanlagen an der Krämerbrücke, am Hirschgarten, im Venedig und Brühler Garten an.