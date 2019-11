Dass der 31-Jährige den Schwurgerichtssaal des Erfurter Landgerichts auf eigenen Füßen betreten konnte, grenzt an ein Wunder. Denn auf der Flucht vor der Polizei ist er im April dieses Jahres von einer Autobahnbrücke der A 71 gestürzt . Bäume und Sträucher sollen den Sturz gemildert haben. Der Anklage zufolge war der 31-Jährige mit einem Kumpel gegen vier Uhr morgens zu einem Drogengeschäft in Suhl unterwegs. Im Auto: 46 Gramm Amphetamine.

Wochenlang schon hatten die Drogenfahnder sein Telefon abgehört, sie wussten also, wo er war und was er vor hatte. An diesem Tag wollten sie ihn festnehmen. Vor dem Tunnel Behringen hatte die Polizei einen künstlichen Stau erzeugt. Der Angeklagte musste anhalten. Die Fahnder kreisten ihn mit drei Autos ein. Ein Beamter sprach ihn an. Erst, so die Anklage, soll der 31-Jährige auch die Hände gehoben - dann aber plötzlich losgefahren sein. Er rammte ein Polizeiauto, aus dem gerade jemand aussteigen wollte. Dann soll er auf dem Standstreifen durch den Tunnel gerast sein und die Schranke durchbrochen haben.