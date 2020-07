In Erfurt waren fast 750 Mitarbeiter nicht mehr arbeitsfähig. Von der Attacke waren sowohl sämtliche Dienst-E-Mails als auch die Wafer-Fertigung betroffen. Wafer sind dünne Scheiben, auf denen Mikrochips hergestellt werden. X-Fab kündigte zusätzliche Investitionen in die eigene IT-Sicherheit an. Das Unternehmen war eigenen Angaben zufolge das erste Mal Opfer einer solchen Attacke geworden.

Die börsennotierte X-Fab-Gruppe verfügt in Deutschland über Werke in Erfurt, Dresden und Itzehoe. Weitere Produktionsstätten befinden sich in den USA, in Malaysia und Frankreich. Der Konzern beschäftigt weltweit rund 4.000 Mitarbeiter.