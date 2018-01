Der Bundestagsabgeordnete Christoph Matschie ist für weitere Verhandlungen Bildrechte: SPD Jena/Sebastian Bentzin Der Bundestagsabgeordnete Christoph Matschie sowie der ehemalige Abgeordnete Steffen-Claudio Lemme kündigten an, trotz politischer Bauchschmerzen gegen den eigenen Parteitagsbeschluss und für weitere Verhandlungen mit den Unionsparteien zu stimmen. Zwei weitere Delegierte, SPD-Schatzmeisterin Petra Hess sowie Anne Bressem aus Sondershausen, erklärten, sie hätten sich noch nicht festgelegt. Die Thüringer SPD hatte sich auf dem Landesparteitag am 16. Dezember gegen eine weitere Regierungszusammenarbeit mit CDU und CSU ausgesprochen. Trotz Parteitagsbeschluss dürfe und müsse aber jeder Delegierte frei entscheiden, sagte Hess dem MDR. "Ein imperatives Mandat gibt es nicht."

Der Delegierte Steffen Claudio Lemme hofft auf Nachbesserungen in den Sondierungen Bildrechte: Steffen Claudio Lemme Das Nein der Thüringer SPD zu einer weiteren Großen Koalition sei allerdings Anlass zu besonders gründlicher Prüfung aller Argumente, sagte Matschie dem Sender. Für ihn sei die Zukunft Europas ausschlaggebend: Um die EU wieder zurück auf sichere Gleise zu führen, brauche Deutschland endlich eine handlungsfähige Regierung. Steffen-Claudio Lemme bezeichnete das Sondierungsergebnis im Gespräch mit dem MDR zwar als "unbefriedigend". Er hoffe aber auf Nachbesserungen in den Koalitionsverhandlungen. Dazu müsse es aber erst einmal Verhandlungen geben.

Die Landtagsabgeordnete Dorothea Marx warnt vor der "Gefahr des eigenen Untergangs" Bildrechte: MDR/ Holger John Die übrigen vier Thüringer Delegierten für den Bundesparteitag wollen gegen Koalitionsverhandlungen stimmen. Mit Blick auf die letzten Wahlergebnisse im Bund bezeichnete SPD-Landtagsvizepräsidentin Dorothea Marx das Sondierungsergebnis als "nicht gut genug, um das Risiko unseres eigenen Untergangs in Kauf zu nehmen." In einer weiteren Großen Koalition mit der Union "werden wir in Muttis Schoss erwürgt."

Ostdeutsche Probleme bisher ausgeblendet sieht die SPD-Abgeordnete Diana Lehmann Bildrechte: MDR/ Holger John Kritik kommt auch von der Landtagsabgeordneten Diana Lehmann. Die Verhandler von Union und SPD hätten die speziellen Probleme Ostdeutschlands, wie etwa drohende Altersarmut, konsequent ausgeblendet. Die Beschlüsse zur Flüchtlingspolitik seien schlichtweg inakzeptabel.

Oleg Shevchenko, Chef der Jusos, meint, die Groko schade der nötigen Erneuerung der SPD Bildrechte: Lisa Tasch Der Greizer Martin Luckert schloss sich diesen Worten an. Der Chef der Thüringer Jusos, Oleg Shevchenko, verwies auf den Parteitagsbeschluss (hier im Originaltext, externer Link) gegen eine weitere Große Koalition:

Die Thüringer Sozialdemokraten hätten so entschieden, weil von einer weiteren Großen Koalition keine Antworten auf die drängenden politischen Fragen in Deutschland zu erwarten seien. Ein "Weiter so" wäre außerdem Gift für die dringend nötige Erneuerung der SPD, sagte Shevchenko.

Die Sozialdemokraten wollen auf ihrem Bundesparteitag am Sonntag in Bonn entscheiden, ob es nach den Sondierungen nun auch Koalitionsverhandlungen mit der Union geben soll. Von den 600 Delegierten kommen sieben aus Thüringen. Christoph Matschie nimmt als Mitglied des SPD-Bundesvorstands am Parteitag teil.