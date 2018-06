Nena rockt die Thüringenhalle

Seit 40 Jahren steht sie auf der Bühne. Am Samstag begeisterte Nena ihre Erfurter Fans. Das Vorprogramm bestritt der irische Singer-Songwriter A.S. Fanning. Dann aber, wenige Minuten nach 21 Uhr, legte die neunköpfige Band mit einem ordentlichen Trommel- und Pauken-Intro los und Nena kam zu "Indianer" auf die Bühne.

Und die Frau hat auch mit 58 Jahren Power ohne Ende. Strahlendes Lächeln, ständig in Bewegung, Top-Figur und noch immer die bekannte Jugendlichkeit in der Stimme - Hut ab!

Da waren die 3.600 - vor allem weiblichen - Besucher von Anfang an in Party-Stimmung. "Nur geträumt", "Kino" oder "Leuchtturm" - jeder der Kult-Songs zündete.



Nena schlug aber auch leisere Töne an, ließ die Handys bei "Kleine Taschenlampe brenn" flackern. Und dann die Überraschung: Für zunächst drei Songs kam die Sängerin auf eine kleine Bühne mitten im Publikum und rockte auf der E-Gitarre ordentlich los.