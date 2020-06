Urteil Erfurter Neonazi-Verein muss Immobilie am Herrenberg räumen

Der Neonaziverein "Neue Stärke Erfurt" ehemals "Volksgemeinschaft" muss die Immobilie in der Stielerstraße am Erfurter Herrenberg verlassen. Die Richter am Amtsgericht Erfurt haben am Mittwoch der bayrischen Immobilienfirma, der das sanierungsbedürftige ehemalige Einkaufszentrum gehört, im Zivilverfahren um die Gültigkeit des Zeitmietvertrages mit dem Neonaziverein Recht gegeben. Die Rechtsextremen wollten die Immobilie nämlich nicht, wie im Mietvertrag vorgesehen, im September 2020 räumen. Nun muss der Verein laut Urteil die Immobilie bis zum 31. August verlassen.