Zwei Initiativen fordern einen neuen Namen für das Nettelbeckufer in Erfurt. Die Gruppen "Decolonize Erfurt" und "Initiative Schwarze Menschen in Deutschland" forderten am Montag, die Straße an der Gera nördlich der Innenstadt in Gert-Schramm-Ufer umzubenennen.

Der gebürtige Erfurter Gert Schramm überlebte das Konzentrationslager Buchenwald. Bildrechte: dpa