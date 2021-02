Namensgeber von Straßen sollten in ihrem historischen Kontext betrachtet, aber mit heutigen Wertmaßstäben gemessen werden - das sagte der Historiker Jens-Christian Wagner MDR KULTUR. Hintergrund seiner Äußerungen ist der aktuelle Streit um die Umbenennung des Nettelbeckufers . Die Initiative "Decolonize Erfurt" spricht sich gegen Nettelbeck aus, weil er als Seefahrer auch in den Sklavenhandel verstrickt war. Verteidiger des Namens argumentieren, man müsse historische Persönlichkeiten nach den Maßstäben der damaligen Zeit beurteilen.

Für dieses Argument hat Wagner, der Leiter der Stiftung Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau-Dora ist, kein Verständnis. "Das ist ein absurdes Argument, wenn wir dahin kommen würden, zum Beispiel NS-Funktionäre nach Maßstäben von 1933 zu bewerten." Wichtig bei der Benennung von Straßennamen sei, dass es dabei um die Würdigung von Menschen geht, die entweder einen besonderen Verdienst oder ein besonderes Schicksal aufweisen können. "Verdienste sollen damit durch die Gesellschaft geehrt werden. Die stehen als positive Beispiele da. Und ich wüsste nicht, was am Sklavenhandel und an dem Erwerb von Kolonien in Afrika ein positives Beispiel sein sollte."