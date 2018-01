Suche nach neuen Standorten Thüringen will noch mehr "Doppelblitzer" aufstellen

Das Land Thüringen will drei weitere moderne Blitzanlagen aufstellen. Derzeit würden die Standorte gezielt nach Unfallschwerpunkten ausgesucht, teilt die Landespolizeidirektion MDR THÜRINGEN mit. Geplant sind so genannte "Doppelblitzer". Die erfassen nicht nur Rotlichtverstösse, sondern auch zu schnelles Fahren.

Wer beispielsweise bei Rot auch noch über 26 Stundenkilometer zu schnell fährt, ist mit mindestens 250 Euro, zwei Punkten in Flensburg und einem Monat Fahrverbot dabei. Der Verkehrssünder erhält allerdings nur einmal Post. Der Doppelverstoß wird mit einem Bußgeldbescheid geahndet. Dabei wird nach Polizeiangaben der Verstoß voll angerechnet, der schwerer wiegt - in dem Fall die Fahrt über eine rote Ampel. Für die überhöhte Geschwindigkeit wird die im Bußgeldkatalog vorgesehene Geldbuße meist halbiert und kommt auf die "Rechnung" oben drauf.

Erster Doppelblitzer steht bereits in Erfurt

Der thüringenweit erste "Doppelblitzer" steht bereits nahe des Leipziger Platzes in Erfurt. Noch ist die Messanlage in der Testphase. Derzeit wird nach Angaben der Landespolizeidirektion die IT-Technik erprobt. Denn die "Blitzer-Fotos" sollen künftig direkt auf den Rechner der Bußgeldstelle in Artern gesendet werden. Dazu sind auch noch datenschutzrechtliche Fragen zu klären. Aber noch im ersten Halbjahr werde die Messanlage in Betrieb genommen, sagte der Sprecher der Landespolizeidirektion Patrick Martin MDR THÜRINGEN.

In Erfurt steht bereits eine Doppelblitzsäule. Bildrechte: MDR/Matthias Heerwagen Für die drei weiteren geplanten "Doppelblitzer" werden derzeit Standorte gesucht. Das geschieht in Zusammenarbeit mit den Unfallkommissionen in den Kommunen. In diesen Unfallkommissionen sitzen unter anderem Vertreter der Straßenbauämter, der Verkehrswacht und der Polizei. Es werde gezielt nach Unfallschwerpunkten Ausschau gehalten, so der Sprecher der Landespolizeidirektion.

Die Brennpunkte müssten keineswegs in den großen Städten liegen, sagte Martin. Die Städte seien mit Blitzern ohnehin schon "vollgepflastert". Die neuen Messanlagen sollen dort aufgestellt werden, wo es besonders oft kracht und der Unfallschwerpunkt weder durch bauliche Veränderungen noch durch eine zeitweise mobile Überwachung entschärft werden kann. Wann die drei neuen "Doppelblitzer" aufgestellt werden, ist noch unklar. Die Zeit dränge nicht, so die Polizei. Betrieben werden die neuen Messanlagen von der Thüringer Polizei. Nur sie darf kombinierte Verstöße wie das Fahren bei "rot" plus Raserei überwachen. Die Thüringer Polizei nutzt aktuell 22 stationäre und 20 mobile Blitzer. Hinzu kommen die Blitzer in zwölf Thüringer Kommunen, die von den Städten betrieben werden.