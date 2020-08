In Erfurt können für die Bundesgartenschau 2021 bestellte neue Straßenbahnen nicht zum Start eingesetzt werden. Nach Angaben des städtischen Nahverkehrsbetriebs Evag hat der Hersteller Stadler einen Lieferrückstand von einem halben Jahr. Evag-Betriebsleiter Michael Nitschke sagte, wegen der Corona-Pandemie gebe es massive Produktionsverzögerungen im Werk in Valencia in Spanien.