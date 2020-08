Nachwuchs im Zoopark Elefantenbaby hat erste Nacht gut überstanden

Das am Mittwoch im Thüringer Zoopark Erfurt geborene Elefantenjungtier hat seine erste Nacht hervorragend gemeistert, teilte der Zoo am Donnerstag mit. In den Morgenstunden hat der kleine Elefant außerdem das erste Mal getrunken. Heute Mittag hat Mutter Chupa ihre kleine Tochter erstmals in das Elefantenhaus geführt. Mit großen Augen und viel Entdeckersinn habe das Jungtier die neue Umgebung erkundigt, so Zooparkdirektorin Sabine Merz.