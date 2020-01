In der Diskussion um die Ehelosigkeit von katholischen Priestern regt Erfurts Bischof Ulrich Neymeyr einen flexibleren Umgang an. Der Zölibat sei kein unabänderliches Kirchengesetz, sagte Neymeyr.

Der Erfurter Bischof Ulrich Neymeyr Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Er halte es zwar für sinnvoll, diese Lebenshaltung mit dem Priestertum zu verbinden. Es sei aber keine wesensmäßige Verbindung, so Neymeyr. Er würde sich über die Möglichkeit freuen, verheiratete pastorale Mitarbeiter zum Priester weihen zu dürfen. In Ausnahmefällen gebe es bereits verheiratete katholische Priester, so der Erfurter Bischof.



Die Disukssion um den Zölibat ist neu entfacht, seit der emeritierte Papst Benedikt XVI. in einem Beitrag vor einer Priesterweihe für Verheiratete gewarnt hat.