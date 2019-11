Katastrophenschutz Flugzeugbrand nach Kollision mit Transporter: Großübung auf dem Flughafen Erfurt

Großalarm am Abend des 15. November auf dem Flughafen Erfurt: Auf dem Rollfeld gab es eine Kollision zwischen einem Flugzeug und einem Transporter. Menschen wurden verletzt, im Flugzeug brach ein Brand aus. Außerdem musste gefährliche Fracht geborgen werden. Viel zu tun also für Feuerwehrleute und Rettungssanitäter - im Rahmen einer Großübung, an der 145 Feuerwehrleute, Sanitäter und Ärzte, Polizisten und Mitarbeiter weiterer Hilfsorganisationen teilnahmen.