München | Erfurt: NSU-Unterstützer Ralf Wohlleben vor Entlassung

Die Entlassung des verurteilten NSU-Unterstützers Ralf Wohlleben soll unmittelbar bevorstehen. Nach MDR THÜRINGEN-Informationen aus Innenministeriumskreisen könnte er bereits am Mittwochmorgen gegen 8 Uhr die Haftanstalt in München verlassen. Angeblich plant er nicht nach Jena, sondern nach Sachsen-Anhalt zu gehen. Angeblich würde sich dort seine Familie aufhalten.

Ralf Wohlleben 2015 im Gerichtssaal des Oberlandesgerichts in München (Archivfoto). Bildrechte: dpa

Nach MDR THÜRINGEN-Informationen werden derzeit zwischen verschiedenen Verfassungsschutzämtern Überwachungen von Wohlleben koordiniert. Außerdem wird in der Thüringer Polizei eine entsprechende Gefährdungsanalyse erstellt. Hintergrund sind Informationen, das Wohlleben möglicherweise bei einem großen Neonazifestival in Thüringen auftreten könnte. Nach einer internen Lageeinschätzung des Verfassungsschutzes könnte Wohlleben nach seiner Verurteilung im NSU-Prozess zu einer Helden-Ikone der rechtsextremen Szene in Deutschland werden.