Hunderte Parkplätze in Erfurt nicht mehr kostenlos

10 Minuten Parken kosten 25 Cent Bildrechte: MDR/Isabelle Fleck

In der Erfurter Innenstadt sind in der Nacht 55 neue Parkscheinautomaten ans Netz gegangen. Damit ist jetzt auch im weiteren Umfeld der Altstadt das Parken kostenpflichtig. Der Start der neuen Runde der sogenannten "Erfurter Begegnungszone" war immer wieder verschoben worden - zuletzt, weil der Kreis der Ausnahmeberechtigten noch um die Hebammen erweitert werden sollte. Mit den neuen Parkuhren - am Jahresende werden es insgesamt 150 im gesamten Stadtgebiet sein - werden rund 1.000 bislang kostenfreie Stellplätze gebührenpflichtig.



Betroffen ist das Gebiet zwischen Staufenbergallee im Osten, Flutgraben im Süden, Heinrichstraße/Straße des Friedens im Westen und Schlüterstraße/Biereyestraße im Norden. Zu bezahlen ist in der Zeit von 9 bis 21 Uhr. Das Parken kostet von 25 Cent für 10 Minuten über 1,50 Euro die Stunde bis 10 Euro für ein Tagesticket. Sonntags soll Parken weiterhin gebührenfrei möglich sein.