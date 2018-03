Thüringens CDU-Vorsitzender und Fraktionschef Mike Mohring warf am Donnerstag Linken-Chefin Susanne Hennig-Wellsow fehlendes Demokratieverständnis in der Diskussion vor. Mohring sagte, jeder müsse für sich lernen, mit seiner Partei verfassungsändernde Mehrheiten zu finden. Er hoffe, dass Rot-Rot-Grün die Vorschlagsrechte der Parteien für Ämter so berücksichtige, wie sie in den vergangenen 28 Jahren gehandhabt worden seien.