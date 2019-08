So schnell wird der Schüler nicht noch einmal zu einer Party bei sich zu Hause einladen. Doch wie konnte es überhaupt dazu kommen? Schon öfter haben Medien über öffentliche Facebook-Partys berichtet, bei denen dem Gastgeber nicht bewusst war, dass die Veranstaltung öffentlich war. In diesem Fall war es aber etwas anders: "Nur die Leute, die mir bei Instagram folgen, konnten meinen Partyaufruf sehen. Das war nicht öffentlich. Es war dann einfach Mund-zu-Mund-Propaganda und hat nicht am sozialen Netzwerk gelegen. Als schon ein paar Gäste da waren, die ich nicht kannte, haben die immer mehr angerufen und gesagt, dass sie vorbeikommen sollen. So nahm das alles seinen Lauf."