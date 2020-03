Wegen zweier Krankheitsfälle in seiner Band verschiebt Peter Maffay (70) die weiteren Termine seiner laufenden Tour "Live 2020". Grund seien ein Unfall des Bassisten Ken Taylor am Freitag in Hamburg sowie ein Krankenhausaufenthalt von Keyboarder Pascal Kravetz, teilten Maffay und sein Konzertveranstalter Roland Temme am Sonntag mit. Betroffen ist demnach auch der für den 15. März geplante Auftritt auf der Messe in Erfurt.