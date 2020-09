Knapp 270 Menschen haben sich in diesem Jahr bereits beim Giftnotruf in Erfurt mit Verdacht auf eine Pilzvergiftung gemeldet. Wie Leiterin Dagmar Prasa sagte, hatten die meisten davon leichte Symptome, 26 mittelschwere und vier schwere. Bei den schweren Verläufen handelte es sich um eine Kombination von Pilzen und dem Konsum von weiteren Drogen. In den meisten Fällen sind laut Prasa Magen-Darm-Beschwerden aufgetreten. In einigen Fällen kam es zu Halluzinationen oder Leberschäden.