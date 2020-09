So hätten drei Unbekannte Ende August eine 65 Jahre alte Frau um mehrere Tausend Euro gebracht. Wie die Ermittlungen ergaben, beobachteten die Diebe die Eingabe der Pin in einem Supermarkt in Waltershausen (Kreis Gotha). Als die Frau mit ihrem Auto dann zu Hause ankam, wurde sie beim Aussteigen von einem der Täter angesprochen. Er fragte sie nach dem Weg, während im selben Moment aus der im Wagen liegende Handtasche die EC-Karte gestohlen wurde. Anschließend hoben die Täter laut Polizei an verschiedenen Geldautomaten und per Cash-Verfügungen in Supermärkten in Gotha und Eisenach das Geld ab.

Wer im Supermarkt an der Kasse mit EC-Karte bezahlt, sollte die Pin möglichst verdeckt eingeben, sodass niemand die Geheimnummer mitlesen kann. Bildrechte: imago images / Westend61