Die Polizei hat am Mittwoch 20 Fahrzeuge von mutmaßlichen Gegnern der Corona-Maßnahmen auf Thüringer Straßen kontrolliert. In 13 Fällen wurden Platzverweise ausgesprochen, teilte ein Sprecher MDR AKTUELL mit. Überprüft wurden vor allem langsam fahrende Autos und solche, in denen Gruppen saßen. Nach Angaben der Thüringer Autobahnpolizei stoppten die Beamten die Fahrzeuge auf den Autobahnen am Hermsdorfer Kreuz, am Erfurter Kreuz und auf der B4 bei Erfurt-Gispersleben.

Die Beamten kontrollierten nach eigenen Angaben Fahrzeuge mit "auffälliger Fahrweise".(Symbolbild) Bildrechte: imago images / HMB-Media / Volker Danzer