Großrazzia am Mittwochmorgen: Die Polizei hat in Erfurt mehrere Gebäude im Visier. Nach Informationen von MDR THÜRINGEN durchsuchten die Beamten auch Geschäftsräume, die der armenischen Mafia zugerechnet werden. Darunter war auch der "Spielpalast" im Norden der Stadt. Dort hatten sich verfeindete armenische Mafia-Gruppen aus Erfurt, Berlin und Leipzig im Sommer 2014 eine Schießerei geliefert. Dabei wurden zwei Menschen schwer verletzt.

Razzia im Morgengrauen: Ziel war offenbar die armenische Mafia in Erfurt. Bildrechte: MDR/Marcus Scheidel

Zudem durchsuchte die Polizei zwei Getränkeshops am Erfurter Hauptbahnhof und in der Neuwerkstraße. Beide Geschäfte werden von den Fahndern des Landeskriminalamtes als mutmaßliche Stützpunkte armenischer Mafia-Clans in Erfurt angesehen. Insgesamt wurden sechs Objekte durchsucht und rund 50 Geschäftsleute und Mitarbeiter kontrolliert.



Federführend bei der Razzia war die neue Arbeitsgruppe "Russisch-Eurasische Organisierte Kriminalität" der Thüringer Polizei. Sie war von Innenminister Georg Maier (SPD) nach dem Mafia-Überfall auf ein Erfurter Innenstadt-Restaurant im Herbst 2017 ins Leben gerufen worden. Diese AG soll thüringenweit die Ermittlungen und den Informationsaustausch über russisch-armenische Mafiagruppen organisieren. Neben Erfurt gibt es unter anderem in Jena, Gotha, Suhl, Sonneberg, Heiligenstadt oder Worbis mutmaßliche Mitglieder der armenischen Mafia. Die verschiedenen Clans stehen nach Recherchen von MDR THÜRINGEN unter anderem in Kontakt mit Gruppen in Leipzig, Halle, Berlin und Hamburg.