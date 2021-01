In der Nacht zum Mittwoch haben Polizeibeamte in Erfurt ein kleines Waffenlager entdeckt, nachdem sie zuvor wegen Schüssen alarmiert wurden. Nach Angaben der Polizei hatten ein 16-Jähriger und ein 20-Jähriger abwechselnd mit einer Schreckschusswaffe in die Luft geschossen.

Die Polizei wurde alarmiert, weil Personen Schüsse gehört hatten. (Symbolbild) Bildrechte: imago images / Hartenfelser