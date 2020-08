Verdächtige Knallgeräusche haben in Erfurt einen größeren Polizeieinsatz in einem Autohaus ausgelöst. Nach Polizeiangaben vom Donnerstag waren am Mittwochnachmittag vermutlich Schüsse aus einer Zwille (Wurfschleuder) auf das Autohaus abgegeben worden.

Vermutlich wurde das Autohaus mit einer Wurfschleuder beschossen. (Symbolbild) Bildrechte: imago images / Design Pics