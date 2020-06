Die Polizei hat am Samstagmorgen einen jugendlichen Raser in Erfurt aus dem Verkehr gezogen. Nach Polizeiangaben fuhr der 18-Jährige an Beamten vorbei, als diese gerade mit einer Verkehrskontrolle in der Liebknechtstraße beschäftigt waren.

Der 18-jährige Raser ignorierte alle Haltesignale der Polizei in Erfurt. (Symbolbild) Bildrechte: IMAGO