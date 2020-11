Ein Lkw-Fahrer hat in der Nacht zum Mittwoch auf der A71 bei Erfurt mit seinem beherzten Einsatz einen Geisterfahrer gestoppt. Nach Polizeiangaben war kurz nach Mitternacht ein 43-jähriger Autofahrer aus dem Ilm-Kreis an der Anschlussstelle Erfurt-Mittelhausen falsch auf die A 71 aufgefahren. Er fuhr in Richtung Sangerhausen dem normalen Verkehr entgegen.

Mit seinem Einsatz hat der Lkw-Fahrer womöglich Schlimmeres verhindert (Symbolfoto). Bildrechte: IMAGO